Мошенничество

В Ингушетии при строительстве ДОУ похищено более 2,9 млн руб.

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Полиция и региональное управление ФСБ республики выявили крупное мошенничество при реализации государственного контракта на возведение дошкольного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гендиректор одной из частных строительных организаций совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 2, 9 млн рублей», — сказал представитель полиции.

По его данным, преступление совершено при реализации строительной фирмой госконтракта с Минстроем Ингушетии на строительство детского сада на 220 мест. Руководитель фирмы-подрядчика представил заказчику акты формы КС-2 и КС-3 с ложными сведениями об объеме выполненных работ.

На мужчину планируется завести дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

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