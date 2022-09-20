В Ингушетии при строительстве ДОУ похищено более 2,9 млн руб.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гендиректор одной из частных строительных организаций совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 2, 9 млн рублей», — сказал представитель полиции.

По его данным, преступление совершено при реализации строительной фирмой госконтракта с Минстроем Ингушетии на строительство детского сада на 220 мест. Руководитель фирмы-подрядчика представил заказчику акты формы КС-2 и КС-3 с ложными сведениями об объеме выполненных работ.

На мужчину планируется завести дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).