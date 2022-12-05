В Ингушетии принимают беженцев из ЛДНР и Херсонской области

«В настоящее время в гостинице «Асса» в городе Назрани проживает 31 человек, 5 из них приехали 4 декабря», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из ДНР и ЛНР прибыло 2 человека, которые находятся у родственников.

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов на встрече с представителями министерства по внешним, связям, национальной политике, печати и информации, а также управления внутренней политики администрации Главы республики обсудил вопрос приема и размещения беженцев.

Калиматов поручил обеспечить переселенцев не только питанием и местом проживания, но и квалифицированной медицинской помощью, необходимыми медикаментами, оказать содействие в ускоренном оформлении документов, в том числе с юридическим сопровождением.

Кроме того, Глава дал указание организовать перевозки в пункты временного размещения и помочь в социальной реабилитации и психологической адаптации детей.

«Наша республика окажет всяческую поддержку пострадавшим и потерявшим свой кров переселенцам, сделает все, чтобы все они чувствовали себя как дома и ни в чем не нуждались», — отметил Калиматов.

По данным пресс-службы, в рамках мер по переселению жителей города Херсона и части Херсонской области, в соответствии с постановлением правительства России, будет предоставляться жилищный сертификат, а также единовременные выплаты на обзаведение имуществом. Кроме того, на их размещение и питание выделены средства.