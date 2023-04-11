В Ингушетии принимают заявки на республиканский конкурс молодых исполнителей «Илли»

Как сообщил нашему изданию представитель учреждения, участниками конкурса могут стать вокалисты, ансамбли, хоры, исполняющие современные и народные песни. Участники будут поделены на две возрастные категории: от 7 до 15 лет и от 16 до 30 лет.

Желающим принять участие в конкурсе нужно до 25 апреля направить заявку на электронный адрес ktcmagas@mail. ru. Форму заявки можно найти на сайте ЦТКиКИ.

Отборочный тур участников конкурса пройдет 22-23 мая в Центре театра, кино и креативных индустрий Магаса в 10:00.