Кинофестиваль

В Ингушетии принимают заявки на участие в кинофестивале «Золотая башня»

0

Девятый международный кинофестиваль «Золотая башня» пройдет в Ингушетии с 24 по 29 октября 2023 года, сообщил нашему изданию представитель регионального Минкультуры.

Организаторами мероприятия выступают министерства культуры РФ и РИ, Союз кинематографистов России и кинокомпания «Ингушкино».

Участвовать в фестивале могут кинокартины, произведённые не позднее 2020 года, в следующих номинациях: «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный фильм», «Документальный фильм», «Лучший северокавказский фильм», «Лучший ингушский фильм», «Анимационный фильм».

«В настоящий момент и до 20 октября принимаются заявки на участие. Фестиваль станет отличной площадкой для российских и зарубежных кинематографистов для обмена опытом и вдохновения», — отметил собеседник.

Подробности на сайте https://mincultri. ru/ открыт-прием-заявок-на-участие-в-ix-межд/.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии намерены собрать почти 59 тыс. тонн картофеля
В Ингушетии осудят жителя Ярославской области за попытку сбыть мефедрон
Руководителем Миннаца Ингушетии назначен Руслан Мизиев
Жителя Ингушетии подозревают в незаконном присвоении земельного участка
В аэропорту «Магас» Ингушетии состоялись учения по ликвидации ЧС
Мемориальный комплекс Ингушетии приглашает на выставку «Лермонтов-художник»
В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы осеннего призыва в армию
Юный ингушский спортсмен принял участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
В Ингушетии состоится республиканский конкурс юных исполнителей «Наши надежды»
В Ингушетии подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме
В лаборатории РСЦ по Ингушетии проверяют посадочный материал

Главное

Яндекс.Метрика

 