В Ингушетии принимают заявки на участие в кинофестивале «Золотая башня»

Организаторами мероприятия выступают министерства культуры РФ и РИ, Союз кинематографистов России и кинокомпания «Ингушкино».

Участвовать в фестивале могут кинокартины, произведённые не позднее 2020 года, в следующих номинациях: «Полнометражный игровой фильм», «Короткометражный фильм», «Документальный фильм», «Лучший северокавказский фильм», «Лучший ингушский фильм», «Анимационный фильм».

«В настоящий момент и до 20 октября принимаются заявки на участие. Фестиваль станет отличной площадкой для российских и зарубежных кинематографистов для обмена опытом и вдохновения», — отметил собеседник.

Подробности на сайте https://mincultri. ru/ открыт-прием-заявок-на-участие-в-ix-межд/.