В Ингушетии приняли меры по обеспечению готовности к распространению нового штамма Covid-19 «Омикрон»

«Проводится своевременная вакцинация и ревакцинация (через 6 месяцев от предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания) медицинских работников, населения возрастной категории 60 лет и старше. Амбулаторные службы готовы к возможным пиковым нагрузкам и лекарственному обеспечению пациентов. Организована также маршрутизация пациентов с признаками респираторной инфекции на амбулаторном этапе», — рассказала о ситуации заместитель министра здравоохранения Ингушетии Амина Настаева.

По словам замминистра, в медицинских учреждениях налажена работа центров телефонной связи, проведено обучение немедицинского персонала для распознавания состояний, ассоциирующихся с коронавирусной инфекцией.

«Кроме того, на случай нового всплеска количества зараженных новым штаммом коронавируса, имеется достаточный запас коечного фонда для госпитализации больных», — заверили в Минздраве.

Напомним, что Ингушетия в числе 13 регионов, в которых выявлены случаи заражения омикрон-штаммом. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всего в России сейчас зафиксировано 305 случаев заражения новым штаммом. При этом в стране довольно много случаев завоза инфекции из-за рубежа. Больше всего случаев омикрона выявлено у прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Турции.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 11 января, на заседании координационного совета по борьбе с ковидом обратил внимание на то, что ситуация с распространением коронавируса в мире стремительно ухудшается из-за омикрон-штамма, и призвал глав регионов быть готовыми к любому развитию событий.