Бюджет

В Ингушетии принят бюджет на 2022 год с дефицитом в 54 млн рублей

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На внеочередном заседании Народного собрания Ингушетии принят республиканский бюджет на 2022 год, сообщает пресс-служба парламента региона.

Председатель комитета НС по бюджету и налогам Магомет-Сали Добриев в своем докладе отметил, что после внесенных ко второму чтению поправок, основные параметры законопроекта увеличены. Общий объем доходов на 2022 год составляет 31 272, 7 млн рублей, расходов — 31 326,9 млн рублей, дефицит — 54,2 млн рублей.

Было отмечено, что основная часть поправок связана с увеличением объема целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и пересмотром собственных источников дохода.

«В бюджет заложены серьезные цифры, теперь необходимо обеспечить, чтобы все финансы своевременно дошли до адресатов и были использованы эффективно, с максимальной отдачей. На первый план выходит вопрос качественного исполнения бюджета», — сказал Добриев.

Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев назвал бюджет на будущий год социально ориентированным, сбалансированным и реалистичным.
Депутаты поддержали принятие главного финансового документа региона в третьем чтении.

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