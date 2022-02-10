Демография

В Ингушетии прирост населения за 2021 год составил 12%

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По данным Росстата, в России в 2021 году умерло на миллион больше, чем родилось, прирост сохранился только в СКФО. В тройку лидеров вошли Чечня (+14,2%), Ингушетия (+12,1%) и Тыва (+10,9%).

Согласно предварительным данным Росстата, население страны сократилось на 1 млн 43 тысячи человек, что составило −7,2%.

Только в 10 субъектах отмечался естественный прирост населения, среди федеральных округов положительную динамику сохранил лишь СКФО (+3,5%).

По абсолютным цифрам Дагестан сохраняет лидерство (+24,6 тыс. человек), немного уступает ему Чечня (+21,4), на третьем месте Ингушетия (+6,3).

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