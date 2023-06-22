В Ингушетии присоединились к Международной акции «Свеча памяти»

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, акция проводились также в память о погибших правоохранителях в ночь с 21 на 22 июня 2004 года при нападении на Ингушетию международных террористов.

В своих выступлениях участники мероприятия отмечали, что трагические события 19-летней давности навеки сохранятся в исторической памяти ингушского народа, как и имена каждого из погибших, отражая нападение членов НВФ.

«Народ потерял тогда десятки лучших своих представителей: чьих-то сынов, братьев, отцов, мужей. Они отдали свою жизнь ради защиты Родины, оставаясь верными служебному и сыновнему долгу перед своим Отечеством и народом», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, «Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и всех павших в боях за Родину.