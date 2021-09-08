В Ингушетии приступили к реализации федеральной программы «Пушкинская карта»

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В Ингушетии приступили к реализации масштабного проекта «Пушкинская карта», программа охватит 9 государственных и 5 частных колледжей региона.

В здании Министерства образования и науки Ингушетии прошла встреча представителей «Почта Банка» с заместителями руководителей по воспитательной работе учреждений среднего профессионального образования республики, в ходе которой обсудили детали предстоящей работы по запуску данной программы в регионе.

«Считаю, что сегодня, когда многие ребята живут в виртуальном мире и общаются посредством социальных сетей, такая инициатива особенно актуальна и будет способствовать вовлечению молодого поколения в культурную жизнь, создаст возможности для знакомства с произведениями отечественного искусства», — цитирует министра образования и науки республики Эсет Бокову её пресс-служба.

Напомним, «Пушкинская карта» — это федеральный проект, где молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут получить платежную карту с 3000 рублей на балансе на посещение культурных мероприятий. Баланс карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год. Потратить деньги, положенные на счет, можно только на культурный досуг — купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. 3000 рублей на «Пушкинской карте» — сумма сгораемая: её необходимо потратить до конца календарного года.

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