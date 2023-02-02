В Ингушетии приступили ко второму этапу строительства очистных сооружений на 3,6 млрд рублей

Отмечается, что проложено 3,6 тыс. метров канализационного коллектора, построена иловая площадка, частично завершены земляные и железобетонные работы по строительству насосной станции, первичного и вторичного отстойников.

С начала текущего года строители подрядной фирмы «Олимп» приступили ко второму этапу, в рамках которого предполагается строительство здания для механического, технологического оборудования, напорного трубопровода, канализационного коллектора, обводных лотков вокруг колодцев, объектов энергетического хозяйства, дизель-генератора, кабельных сетей.

Отметим, что проект стоимостью 3,6 млрд, реализуется с марта прошлого года. Он включает в себя коллектор и насосную станцию по перекачке сточных вод. Сдать в эксплуатацию очистные сооружения планируется в конце 2024 года.