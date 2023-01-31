В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры»
В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры», сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального министерства культуры.
Театральные деятели республики будут проводить для учителей мастер-классы с тем, чтобы в каждой школе появился свой театр.
По словам собеседника, система школьных театров развивается по поручению Президента России и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей.