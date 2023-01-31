В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры»

0

В Ингушетии приступят к реализации федеральной программы «Школьные театры», сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального министерства культуры.

Театральные деятели республики будут проводить для учителей мастер-классы с тем, чтобы в каждой школе появился свой театр.

По словам собеседника, система школьных театров развивается по поручению Президента России и является важным инструментом воспитания подрастающего поколения и социальным лифтом для талантливых детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
IT-специалисты Ингушетии могут получить льготную ипотеку
В лесах Ингушетии определят участки для посадки молодых саженцев
В Ингушетии стартовал региональный конкурс на звание лучшего Дома культуры
В Ингушетии прошел турнир по дзюдо памяти погибших в ходе СВО
В Минкультуры Ингушетии обсудили реализацию программы «Пушкинская карта»
Разыскиваемый по делу об убийстве житель Ингушетии сдался полиции
Энергетики добились роста платежей в Ингушетии почти на 12 % в 2022 году
Малый бизнес обеспечивает в Ингушетии около 46% оборота розничной торговли
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства новой школы в Сунже
ЕДДС Назрановского района Ингушетии обработала около 2 тыс. вызовов в 2022 году
В парламенте Ингушетии обсудили проведение вакцинации от полиомиелита в регионе

Главное

Яндекс.Метрика

 