В Ингушетии привлекают волонтеров для оказания помощи амбулаторным больным Covid-19
Минздрав Ингушетии предпринял меры по привлечению 246 волонтеров для оказания помощи амбулаторными больными Covid-19, сообщила на заседании в правительстве министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева.
«Это — 44 ординатора и 100 старшекурсников медицинского факультета Ингушского государственного университета. Помимо этого, 172 выпускника медицинского колледжа пройдут производственную практику в амбулаториях региона. На днях будет составлен план распределения волонтеров с учетом адресов их проживания. Ни один из студентов не будет допущен для контактной работы с ковидными больными. Они будут вовлечены в работу кол-центра — обзванивать, принимать звонки, а также разносить лекарственные препараты и рецепты больным», — сказала Торшхоева.
Она отметила, что в регионе количество стационарных больных уменьшается, число амбулаторных пациентов увеличивается и возросла нагрузка на это звено. По данным министра, сегодня на амбулаторном лечении находятся 1286 человек, что составляет 87% от общего числа больных коронавирусом
Между тем, премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин в своем выступлении отметил, что в регионе наблюдается активный рост заражения новым штаммом «омикрон».
Он подчеркнул, что в Ингушетии в сутки из 2 тыс. исследований выявляется по 100 заболевших.
«В связи с таким большим количество заболеваний нам необходимо проводить строгий контроль соблюдения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. В пятницу Главой Ингушетии издан указ об их ужесточении и продлении срока их действия до 1 марта 2022 года», — напомнил Сластенин.
Он дал поручение главам муниципалитетов обеспечить строгое соблюдение введенных ограничительных мер, в их числе — социальная дистанция, дезинфекция, соблюдение масочного режима, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.
В Ингушетии к 24 января общее количество заболевших за весь период пандемии достигло 30329 человек, из них выздоровело 28134, смертельных случаев — 499.