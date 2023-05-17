В Ингушетии привлекли к ответственности мать из-за находившегося на подоконнике ребенка

Отмечается, что в ходе мониторинга сети «Интернет» полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлен факт нахождения ребенка на подоконнике открытого окна квартиры, расположенной на четвертом этаже МКД в Магасе.

Инспектор ПДН столичной полиции, представитель отдела опеки и попечительства мэрии города, выехав на место, установили, что в квартире временно проживает семья с четырьмя детьми. К ним в гости приехала родственница вместе со своей несовершеннолетней дочерью, которая и находилась на подоконнике. Взрослые в это время отсутствовали.

В отношении матерей малолетних детей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП России — «неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В МВД по Ингушетии призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, поскольку для необратимого несчастья порой достаточно нескольких секунд.