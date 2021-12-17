В Ингушетии привлекут к ответственности пытавшихся присвоить муниципальные земли в сельском поселении Нестеровское

«Те люди, которые совершают эти нарушения, вбивают колышки, делают разметки сельхозтехникой, будут привлечены как к административной, так и уголовной ответственности. Призываю всех жителей впредь не допускать таких нарушений, за которые они будут строго наказаны», — отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики Магомед Евлоев.

Он вместе с главой Сунженского района Магомедом Дзейтовым побывал в Нестеровском. Было решено: для того чтобы впредь не возникало подобных ситуаций, обеспечить патрулирование сотрудниками участковой службы полиции на землях, которые незаконно пытались присвоить.

По словам Евлоева, в правоохранительные органы и районную администрацию будут направлены заявления, чтобы специалисты выяснили, кто причастен к попытке захватить земельные участки, а уже после будут приняты необходимые меры.

Вице-премьер также отметил, что этот вопрос взят на контроль Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. По его поручению до 30 декабря комиссия в составе представителей Минимущества, муниципалитета, депутатов местного самоуправления и духовенства сформирует списки малоимущих и нуждающихся семей. После будет принято решение о распределении между ними земельных участков площадью 40 га. Для этого, семьям из указанных категорий необходимо представить полный пакет документов в администрацию сельского поселения Нестеровское.