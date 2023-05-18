В Ингушетии призывникам организовали торжественные проводы в армию
Творческие коллективы Дома культуры сельского поселения Плиево и Назрановского РДК на сборном пункте военного комиссариата республики выступили на торжественных проводах призывников в ряды Вооружённых сил Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие заместитель главы Назрановского района Арсельгов Абдул-Мажит, помощник главы Назрановского района Мужахоев Адам, военный комиссар РИ Гадаборшев Заурбек, председатель комитета солдатских отцов республики Сагов Руслан, председатель комитета по защите прав военнослужащих Могушкова Радимхан.
Отмечается, что музыкальные номера призывникам и провожающим подарили Лейла Янарсанова, Анжела Могушкова и заслуженный артист РИ Адам Оздоев. После завершения концертной программы традиционно провели ловзар.