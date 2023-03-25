В Ингушетии продавец контрафактного алкоголя пытался дать взятку полицейскому
8 марта текущего года 56-летний житель республики в торговом павильоне, расположенном по улице Бакинская Назрани, попытался дать полицейскому 15 тыс. рублей за не привлечение к установленной законом уголовной ответственности в связи с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону, довести свой преступный умысел до конца продавцу не удалось, поскольку правоохранитель отказался от денежных средств и принял меры к фиксации преступления.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по Ингушетии.
Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.