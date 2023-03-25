В Ингушетии продавец контрафактного алкоголя пытался дать взятку полицейскому

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону, довести свой преступный умысел до конца продавцу не удалось, поскольку правоохранитель отказался от денежных средств и принял меры к фиксации преступления.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК России возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по Ингушетии.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.