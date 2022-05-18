В Ингушетии продавец поддельного алкоголя из соседнего региона пытался подкупить полицейского
В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя соседней республики, который подозревается в попытке дать взятку сотруднику полиции, чтобы избежать конфискации контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«По данным следствия, 2 апреля 2022 года подозреваемый в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района республики во избежание изъятия партии контрафактного алкоголя предложил правоохранителю 20 тысяч рублей, однако сотрудник полиции от получения взятки отказался. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 3 статьей 291 УК России (покушение на дачу взятки)», — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование продолжается.