В Ингушетии продлили «дорожную карту» по доступности финансовых услуг для жителей сел

Вопрос обсуждался на встрече исполняющего обязанности руководителя субъекта Владимира Сластенина с управляющим Отделением-Национальным банком по республике Магомед-Беком Ужаховым.

Данная региональная программа была принята в 2019 году. Она нацелена на увеличение доли безналичных платежей и создание условий, при которых жители вне зависимости от места проживания, смогут получать необходимые финансовые услуги.

Речь идет о развитии безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, создании передвижных пунктов кассовых операций, внедрении в торговые предприятия, оснащении электронными терминалами. Также об услугах cash-out, организации оплаты товаров с использованием QR-кодов в организациях.