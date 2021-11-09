Кинофестиваль

В Ингушетии продлили прием заявок на участие в кинофестивале «Золотая башня» до 15 ноября

0

Министерство культуры Ингушетии продлило прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале «Золотая башня» до 15 ноября включительно, сообщила пресс-служба ведомства.

Кинофестиваль, организаторами которого являются региональное Минкультуры совместно с Союзом кинематографистов РФ и Госфильмофондом России, проводится в целях усиления культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии и для более широкого ознакомления жителей республики с достижениями российского кино и шедеврами мирового кинематографа.

В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.

Заявки направлять по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Восемь городских школ Ингушетии обзавелись обновленными спортзалами
В Ингушетии начали высадку деревьев медоносных пород рядом с кошарами
Национальная библиотека Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в онлайн-акции «Достоевский: XXI век»
Энергетики на 66% увеличили объем выданной мощности в СКФО
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу ноября
Творческих людей Ингушетии приглашают к участию в грантовом конкурсе
Продолжается реконструкция ингушского участка федеральной автодороги М-29 «Кавказ»
В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
Власти Назрани намерены разработать перспективный план-график по строительству ливневых канализаций
Минцифры запустило бесплатное мобильное приложение «Госуслуги стоп Коронавирус»
Обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 