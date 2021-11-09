В Ингушетии продлили прием заявок на участие в кинофестивале «Золотая башня» до 15 ноября

Кинофестиваль, организаторами которого являются региональное Минкультуры совместно с Союзом кинематографистов РФ и Госфильмофондом России, проводится в целях усиления культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии и для более широкого ознакомления жителей республики с достижениями российского кино и шедеврами мирового кинематографа.

В конкурсные показы будут включены фильмы, прошедшие предварительный отбор.

Заявки направлять по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т Зязикова, 16А. Электронная почта: otdelmk@bk. ru. Телефон для справок: 8 (8734) 55-42-30.