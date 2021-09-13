В Ингушетии продлят прививочную кампанию против коронавируса до 1 октября

По ее словам, на 13 сентября количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет более 140 тысяч человек (62,3% от общего количества полученной вакцины и 49,9% от количества подлежащего вакцинации населения), вторым компонентом привито 132 565 человек.

Она отметила, что в настоящий момент республикой получено 229 030 комплектов вакцины против Covid-19.

Торшхоева добавила, что в регионе продолжают функционировать 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации. Кроме того, обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на ЕПГУ, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

По состоянию на понедельник, в республике всего умерло 295 человек. Проведено более 445 тыс. скрининговых исследований, 20 457 впервые установленных диагнозов Covid-19.

Выздоровело за весь период — 18 894. Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70. 304 человека госпитализировано, из них 118 с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.