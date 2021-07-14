Коронавирус

В Ингушетии продолжает расти число заболевших Covid-19

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В Ингушетии продолжает расти число заболевших коронавирусом нового типа, за сутки выявлен 51 новый случай.

На 14 июля в республике проведено 367 925 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16714 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 200 человек, выздоровело — 15892 (+23 за сутки).

Из 255 человек, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 120 — госпитализировано с лабораторно подтвержденным диагнозом.

В тяжелом состоянии, в отделении реанимации находятся 26 пациентов, из них 15 — на ИВЛ.

367 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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