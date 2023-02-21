В Ингушетии продолжается Декада ингушского языка и литературы

В зрительном зале собрались местные жители, которые трепетно относятся к родной речи.

Школьники — участники литературно-драматического кружка декламировали стихотворения ингушских поэтов о родном языке. Библиотекарь Марем Тачиева провела обзор книжной выставки «Мой язык — мой мир, моя душа», где был представлен богатый материал об ингушском языке и литературе.