Конкурс

В Ингушетии продолжается конкурс эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики

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Министерство культуры Ингушетии продолжает принимать заявки на конкурс среди жителей региона на создание эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики, сообщила пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в электронном виде до 1 октября 2021 года по электронному адресу: oomkri@mail. ru.

Участник конкурса, занявший первое место, будет награжден премией в размере 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье — 25 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 г.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Министерства культуры Ингушетии.

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