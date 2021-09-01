В Ингушетии продолжается конкурс эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики

К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в электронном виде до 1 октября 2021 года по электронному адресу: oomkri@mail. ru.

Участник конкурса, занявший первое место, будет награжден премией в размере 100 тысяч рублей, за второе место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за третье — 25 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 г.