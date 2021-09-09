В Ингушетии продолжается набор музыкантов в малый симфонический оркестр

0

Министерство культуры Ингушетии продолжает набор музыкантов с высшим профессиональным образованием в малый симфонический оркестр на базе Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщила пресс-служба ведомства.

Музыканты требуются по следующим направлениям: струнные смычковые инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты.

Трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (8734) 55-42-05 (Минкультуры Ингушетии); 8 (8732) 26-88-99, 8 (8732) 26-10-25 (филармония имени А. Хамхоева).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иса Татиев утвержден в должности начальника управления Ингушетии по защите населения от ЧС
Бывший налоговик утверждена в должности главы Минэкономразвития Ингушетии
Обнаружить двойное дно в урнах активизировались заранее — председатель отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии
Прошедшая подготовку в лагере террористов жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела
В Ингушетии представили проекты, направленные на повышение профессионального уровня библиотекарей
Абдуллах Гелисханов стал чемпионом Москвы по вольной борьбе
Не впервые сталкиваемся с тем, что Запад активизируется перед выборами в России — эксперт
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Без срока давности»
Волонтеры-медики из Ингушетии представляют республику на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму
«Фейковая деятельность» западных стран не окажет серьезного влияния на выборы в России — глава ОП Ингушетии
Партия «Единая Россия» предлагает сделать техосмотр добровольным

Главное

Яндекс.Метрика

 