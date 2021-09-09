В Ингушетии продолжается набор музыкантов в малый симфонический оркестр

Музыканты требуются по следующим направлениям: струнные смычковые инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты.

Трудоустройство по Трудовому кодексу Российской Федерации.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (8734) 55-42-05 (Минкультуры Ингушетии); 8 (8732) 26-88-99, 8 (8732) 26-10-25 (филармония имени А. Хамхоева).