В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал»
В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал», организатором которого является Мемориальный комплекс жертвам репрессий, сообщила пресс-служба учреждения.
Конкурс проходит в рамках программы «Культура для школьников» в онлайн-формате. Для участия приглашаются учащиеся от 7 до 17 лет. От одного участника принимается не более 5 фотографий.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице в соцсетях («Одноклассники» или «ВКонтакте») свои фотографии, которые в разное время были сделаны на территории Мемориала памяти и славы или в экспозициях музея. Фотографии нужно опубликовать с хештегом проекта #МойМемориал до 15 декабря 2022 года.
Также фотографии можно присылать на Ватсап по номеру 8-988-82-09-557 с указанием ФИО, класса и школы, они будут опубликована в соцсетях МКЖР и по количеству лайков подведены итоги.
Автор лучшей фотографии по итогам конкурса будет отмечен памятным сувениром.