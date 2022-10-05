Конкурс

В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал»

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В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал», организатором которого является Мемориальный комплекс жертвам репрессий, сообщила пресс-служба учреждения.

Конкурс проходит в рамках программы «Культура для школьников» в онлайн-формате. Для участия приглашаются учащиеся от 7 до 17 лет. От одного участника принимается не более 5 фотографий.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на своей странице в соцсетях («Одноклассники» или «ВКонтакте») свои фотографии, которые в разное время были сделаны на территории Мемориала памяти и славы или в экспозициях музея. Фотографии нужно опубликовать с хештегом проекта #МойМемориал до 15 декабря 2022 года.

Также фотографии можно присылать на Ватсап по номеру 8-988-82-09-557 с указанием ФИО, класса и школы, они будут опубликована в соцсетях МКЖР и по количеству лайков подведены итоги.

Автор лучшей фотографии по итогам конкурса будет отмечен памятным сувениром.

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