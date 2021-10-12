В Ингушетии продолжается прием заявок на конкурс эскизов эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности
Министерство культуры Ингушетии продолжает прием заявок на республиканский конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия возрождения ингушской государственности, сообщает пресс-служба ведомства.
Подать заявку можно до 15 ноября 2021 года по электронной почте oomkri@mail. ru.
К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений. Автор лучших работ будет награжден денежной премией в размере 30 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 г.
Более подробная информация — на официальном сайте Министерства культуры Республики Ингушетия.