В Ингушетии продолжается работа по призыву на военную службу по контракту

Республиканский военкомат распределил задания по подведомственным комиссариатам и проводит разъяснительную информационную кампанию. В настоящее время изготовлены и размещены в местах массового скопления людей соответствующие баннеры в различных уголках республики. Кроме того, напечатаны буклеты, пропагандирующие службу по контракту, организуются выступления в СМИ. В главном военкомате региона работает горячая линия — 8 (8732) 22-26-66.

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела по мобилизации военного комиссариата республики Сергей Моисеенко, правительством региона было дано указание руководителям органов местного самоуправления о проведении сходов граждан, на которых разъясняются вопросы призыва граждан на службу по контракту, о социальных гарантиях и дополнительных льготах для них.

Отмечается, что гражданин, подписавший контракт, получает от Ингушетии 100 тыс. рублей единовременно и земельный участок. По линии Минобороны РФ гражданин при заключении контракта на срок от года и более получает единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. (список льгот и выплат прилагается, — прим. автора). Отмечается, что новобранцы-контрактники проходят обучение перед отправкой на службу в 503-ем мотострелковом полку, дислоцированном в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики.

По словам Сергея Моисеенко, для поступления на военную службу по контракту можно обратиться с заявлением любым удобным способом: лично, почтовым отправлением, по телефону в пункт отбора или военный комиссариат; через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России — lkg. mil. ru; через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале госуслуг — gosuslugi. ru.

Напомним, министр обороны страны Сергей Шойгу заявил в декабре прошлого года, что войска России нужно сделать более профессиональными, нарастив количество контрактников, поскольку возрастает угроза со стороны блока НАТО. Он сообщил, что штат российской армии должен быть увеличен с 1,15 до 1,5 миллиона. По словам министра, почти половину армии (695 тысяч военнослужащих) должны составлять профессионалы-контрактники. Шойгу поделился планами об увеличении количества контрактников с 400 до 521 тысячи человек уже к окончанию 2023 года. Квоты по количеству контрактов уже были доведены до субъектов РФ. В апреле текущего года информационную кампанию по призыву на службу по контракту ждет усиление.