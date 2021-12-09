В Ингушетии продолжается расследование уголовного дела о гибели подростка в ДТП

По данным следствия, 13 ноября этого года в 19 часов 50 минут на улице Набережной города Назрани произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Инфинити».

В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля «семерки» и его 13-летний пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, где 21 ноября 2021 года несовершеннолетний скончался, не приходя в сознание.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом ОМВД России по городу Назрани по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновника и всех обстоятельств ДТП, назначены необходимые судебные экспертизы.