Культура

В Ингушетии продолжается реализация всероссийского проекта «Культура для школьников»

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В Ингушетии продолжается реализация всероссийского проекта «Культура для школьников», в сельском поселении Яндаре прошёл литературный час по произведениям ингушских писателей на тему «Кавказ — страна вдохновения и любви».

Как сообщили в администрации Назрановского района, учащихся познакомили с произведениями ингушских писателей. В Доме культуры села были прочтены отрывки из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков», Ахмеда Бокова «Сыновья Беки», Магомед-Саида Плиева «Трудный перевал».

Отмечается, что дети с огромным интересом слушали фрагменты, открывая для себя мир ингушской литературы.

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