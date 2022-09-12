В Ингушетии продолжается реализация всероссийского проекта «Культура для школьников»

Как сообщили в администрации Назрановского района, учащихся познакомили с произведениями ингушских писателей. В Доме культуры села были прочтены отрывки из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков», Ахмеда Бокова «Сыновья Беки», Магомед-Саида Плиева «Трудный перевал».

Отмечается, что дети с огромным интересом слушали фрагменты, открывая для себя мир ингушской литературы.