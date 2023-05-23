В Ингушетии продолжается регистрация на грантовый форум молодежи «Таргим-2023»

Масштабное мероприятие «Таргим-2023» является площадкой для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи, знакомства с передовыми практиками реализации молодежных инициатив и др.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, основная цель форума — раскрытие потенциала молодёжи, предоставление инструментов и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями субъектов Российской Федерации.

Как и в прошлом году, на базе горного Таргима пройдет грантовый конкурс, где есть возможность реализовать свою идею на 500 тысяч рублей.

Подать заявку и стать участником форума «Таргим-2023» можно здесь: https://grants. myrosmol. ru/events/0f694e8f-e84f-4474-aa3c-15a0868db8b1. Дата подачи заявки на участие в форуме — до 7 июня текущего года.