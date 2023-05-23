Форум

В Ингушетии продолжается регистрация на грантовый форум молодежи «Таргим-2023»

0

Комитет по делам молодежи Ингушетии напомнил о старте заявочной кампании на Всероссийский грантовый форум «Таргим-2023».

Масштабное мероприятие «Таргим-2023» является площадкой для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, молодежных общественных объединений и органов по делам молодежи, знакомства с передовыми практиками реализации молодежных инициатив и др.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, основная цель форума — раскрытие потенциала молодёжи, предоставление инструментов и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями субъектов Российской Федерации.

Как и в прошлом году, на базе горного Таргима пройдет грантовый конкурс, где есть возможность реализовать свою идею на 500 тысяч рублей.

Подать заявку и стать участником форума «Таргим-2023» можно здесь: https://grants. myrosmol. ru/events/0f694e8f-e84f-4474-aa3c-15a0868db8b1. Дата подачи заявки на участие в форуме — до 7 июня текущего года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 135 школах Ингушетии прозвенел последний звонок
Ислам Хазбиев стал победителем открытого чемпионата Северо-Запада по бразильскому джиу-джитсу
С начала года в Дом ветеранов Ингушетии было направлено на отдых и лечение более 150 человек
Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем турнира по вольной борьбе
В течение недели сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров
За хранение гранаты и патронов житель Ингушетии получил 3,5 года колонии
Глава Ингушетии напомнил выпускникам, что деятельность на благо людей — это главная ценность
В Назрани провели региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД»
Благодаря помощи Главы Ингушетии 11 жителей региона смогут совершить хадж
Правоохранители Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма
В Ингушетии провели инфотур для руководителей и менеджеров турфирм регионов России

Главное

Яндекс.Метрика

 