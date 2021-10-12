В Ингушетии продолжается ремонт автомобильной дороги протяженностью 7 км
На объекте «Ремонт автомобильной дороги «Трасса „Кавказ“ — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми» протяженностью 7 км полным ходом идут дорожные работы.
«В настоящее время подрядчики завершили работы по устройству дорожной одежды из ПГС и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см. Работа ведётся интенсивными темпами, с соблюдением всех нормативных требований», — сообщил руководитель «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов.
По его словам, объект планируется завершить до конца октября текущего года.