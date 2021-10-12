Благоустройство

В Ингушетии продолжается ремонт автомобильной дороги протяженностью 7 км

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На объекте «Ремонт автомобильной дороги «Трасса „Кавказ“ — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми» протяженностью 7 км полным ходом идут дорожные работы.

«В настоящее время подрядчики завершили работы по устройству дорожной одежды из ПГС и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см. Работа ведётся интенсивными темпами, с соблюдением всех нормативных требований», — сообщил руководитель «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов.

По его словам, объект планируется завершить до конца октября текущего года.

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