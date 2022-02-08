В Ингушетии продолжается строительство инфекционного отделения на территории РДКБ

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства региона, в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству стен, колонн и плит перекрытия четвертого этажа. Согласно проектно-сметной документации, здание данного медучреждения будет 4-этажным с подвальными помещениями.⠀

Объект строится в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Ингушетия», подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия».⠀

Отмечается, что строительство данного объекта осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Лидер-Строй», техническое сопровождение и строительный контроль ведет ГУП «УКС РИ».