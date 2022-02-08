Нацпроекты

В Ингушетии продолжается строительство инфекционного отделения на территории РДКБ

0

В городе Назрани продолжается строительство инфекционного отделения на территории Республиканской детской клинической больницы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства региона, в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству стен, колонн и плит перекрытия четвертого этажа. Согласно проектно-сметной документации, здание данного медучреждения будет 4-этажным с подвальными помещениями.⠀

Объект строится в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Ингушетия», подпрограмма «Модернизация здравоохранения Республики Ингушетия».⠀

Отмечается, что строительство данного объекта осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Лидер-Строй», техническое сопровождение и строительный контроль ведет ГУП «УКС РИ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 140 млн рублей
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту исчезновения мужчины и женщины
В Ингушетии начали строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды
В Ингушетии планируют создать дом-музей заслуженной артистки России Раи Евлоевой
Начался прием заявок НКО на предоставление президентских грантов в 2022 году
Житель Ингушетии ответит в суде за угон автомобиля у знакомого
Пожилого жителя Ингушетии приговорили к обязательным работам за врезку в газопровод
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в школе Ингушетии
Прокуратура Ингушетии требует закрыть 6 сайтов с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Дом, построенный изо льда»
В Центре культурного развития столицы Ингушетии состоялся шахматный турнир в честь Героя России Суламбека Осканова

Главное

Яндекс.Метрика

 