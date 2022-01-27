В Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест в сельском поселении Сурхахи
В сельском поселении Сурхахи полным ходом идёт строительство новой школы на 720 мест в рамках реализации национального проекта «Образование».
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в данное время строители заняты возведением каркаса здания, который имеет железобетонную конструкцию.
Отмечается, что работы ведутся на уровне первого и второго этажей. Всего на объекте задействовано около 40 человек каменщиков, бетонщиков, арматурщиков.
Напомним, заказчиком объекта является Минстрой Ингушетии, а строительные работы выполняет ООО «Гранул», контрактная стоимость 375 млн руб.