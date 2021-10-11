Вакцинация

В Ингушетии продолжат прививочную кампанию против Covid-19 до стабилизации ситуации

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Прививочную кампанию против Covid-19 власти Ингушетии намерены продолжить пока не стабилизируется ситуация с заболеваемостью, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Как проинформировала участников совещания в правительстве министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева, на 11 октября первым компонентом вакцины в Ингушетии привиты 150 тыс. человек, а 145 тыс. завершили вакцинацию.

По ее словам, в регионе создана вся необходимые условия для вакцинации: работают 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации.

Кроме того, обеспечена возможность записи граждан на вакцинацию на ЕПГУ. Согласно информации регионального Минздрава, республикой в настоящий момент получено 242 830 комплектов вакцины.

Напомним, за весь период в республике скончался 341 человек, выздоровело — 20 446.

На 11 октября в республике проведено 479 068 скрининговых исследований, 22 230 впервые установленных диагнозов Covid-19. Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

381 человек госпитализирован, 174 — с лабораторно подтвержденным диагнозом.

35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

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