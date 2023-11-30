Электробезопасность

В Ингушетии продолжают знакомить школьников с правилами электробезопасности

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Почему нельзя играть рядом с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, удить рыбу в грозу, спасать воздушного змея, зацепившегося в проводах? Что такое шаговое напряжение и как обращаться с электроприборами дома? На эти и многие другие вопросы ответили специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» на тематическом уроке «Безопасное электричество» в 15-й школе города Назрани, сообщает пресс-служба компании.

Занятия по электробезопасности давно стали обязательным элементом образовательной программы регионов функционирования компании «Россети», в том числе Ингушетии. Энергетики помогают сформировать у школьников культуру безопасного обращения с электричеством, а значит сохранить детские жизни и здоровье.

Специалисты Назрановских районных электрических сетей — мастер Башир Цуров и электромонтер Султан Ахильгов, рассказали ребятам о соблюдении мер электробезопасности в быту и правилах поведения вблизи объектов повышенной опасности. Подробно остановились на теме «безопасное селфи» вблизи энергообъектов и на том, как вести себя, если ты обнаружил оборванный провод.

Беседу закрепили наглядными материалами — красочными памятками и брошюрами с иллюстрациями основных правил электробезопасности, а полученные знания — тематическим конкурсом.

«Дети не всегда имеют представление о серьёзности существующей угрозы. Наша задача — восполнить эти пробелы, научить их культуре безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики и обращения с ресурсом в быту. Рассказываем о «нельзя, которые спасают жизни» подробно, доступно и интересно. Чтобы раз и навсегда запечатлелось в памяти», —отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты филиала «Ингушэнерго» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети». В программу входят организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений.

Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют ролики по электробезопасности на телеканалах, радио и социальных сетях.

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