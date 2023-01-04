Новогодний праздник

В Ингушетии продолжаются новогодние утренники для детей

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В Ингушетии продолжаются новогодние утренники для детей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В Доме культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района праздничное представление «Здравствуй, Новый год!» собрало малышей и их родителей. По завершении концертной программы директор ДК Соня Мерешкова вручила маленьким гостям праздника новогодние подарки.

«Новогодний настрой — это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью. Пусть ушедший старый год заберёт с собой все печали, а новый принесет только радость! Мне хочется поздравить всех с Новым годом и пожелать каждому лёгкости, терпения, спокойствия, семейного счастья и материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло», — отметила директор сельского ДК.

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