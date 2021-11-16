Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба «Ингушавтодора», в настоящее время подрядчики проводят работы по выравниванию и укреплению основания дороги из подстилающих слоев песчано-гравийной смеси уже на 12-ом километре. Следом ведётся укладка первого слоя крупнозернистого асфальтобетонного покрытия.

По проекту на объекте предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя, 5 и 7 см соответственно, а также дорожной одежды в 3 слоя по 20 см. Подрядчиками будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения конструкций.

Предусмотрена также установка светофорных объектов и нанесение дорожной разметки термопластиком.

По словам начальника «Ингушавтодора» Батыра Хаматханова, который на днях проинспектировал участок, работы на объекте ведутся качественно, с соблюдением всех нормативных требований.