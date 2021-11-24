В Ингушетии продолжаются работы в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог республики»

Как сообщили газете «Ингушетия» в «Ингушавтодоре», в настоящее время проводятся работы по разбивке и нарезке «корыта» земляного полотна, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, фрезерованию, устройству основания под тротуар.

На днях начальник «Ингушавтодора» Батыр Хаматханов вместе со специалистами управления посетил объект и проинспектировал качество дорожного покрытия, соответствие толщины, ширины и поперечных уклонов каждого слоя автомобильной дороги, обсудил с рабочими главные задачи на данном этапе и отметил профессионализм сотрудников.

«Дороги — это визитная карточка республики. Дорожное полотно относится к сложным техническим объектам. От нашей работы в том числе зависит обеспечение бесперебойного и непрерывного, круглогодичного и безопасного движения автотранспорта с проектной нагрузкой», — подчеркнул Батыр Хаматханов.