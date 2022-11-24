В Ингушетии продолжаются рейды по сбору платежей за потребленную электроэнергию

Сегодня рабочие группы посетили домовладения злостных должников в городе Малгобеке, сельских поселениях Сагопши, Верхние Ачалуки и Новый Редант Малгобекского района, сообщает пресс-служба компании.

Помимо взыскания долгов за использованную электроэнергию, в задачи специалистов входит съём показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний и информационно-разъяснительная работа. Энергетики проводят с жителями беседы, в ходе которых консультируют по вопросам экономного использования энергоресурса, предупреждают об ответственности за хищение и об опасности поражения током в случае самовольного вмешательства в работу сетевого оборудования.

Итогом аудита Малгобекских районных электрических сетей стал общий сбор платежей в 310 тысяч рублей и 6 соглашений о реструктуризации задолженности на 149 тысяч рублей. К 12 неплательщикам была применена вынужденная мера по ограничению режима потребления.

«Подход к вопросу повышения платежной дисциплины должен быть только ответственным и принципиальным. Действия недобросовестных абонентов, регулярно пренебрегающих исполнением своих договорных обязательств по платежам, приводят к снижению качества и надежности энергоснабжения. Поэтому на участках, демонстрирующих стабильно низкие расчеты, усиленные рейды будут продолжены», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В «Россети Северный Кавказ» отмечают, что несоблюдение платежных обязательств дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Это вынужденные меры, которых хотелось бы избежать. Поэтому в очередной раз энергетики напоминают: от платежной дисциплины каждого потребителя зависит энергетическая безопасность всего региона.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.

Если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, есть возможность заключения договора о реструктуризации долга в территориальном энергосбытовом отделении.