В Ингушетии прогнозируется вероятность возникновения ЧС в связи с погодными условиями

На период с 18 часов 19 января до 18 часов 20 января выпадут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. В горных районах Ингушетии выше 2 тыс. метров лавиноопасно, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением ЛЭП, газо-, водо-, нефтепроводов, перекрытием автомобильных и железных дорог, разрушением мостовых переходов, повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.