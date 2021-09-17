В Ингушетии проголосовало более 19% избирателей

Об этом газете «Ингушетия» сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя избирательной комиссии региона Муслим Албогачиев.

По его словам, нарушений на избирательных участках не зафиксировано, жалоб от участников выборной кампании не поступало.

Напомним, численность избирателей в Ингушетии по уточненным данным составляет 233 287 человек.

Как ранее отметил глава избиркома республики Мусса Евлоев, выборы проходят в штатном режиме, без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.