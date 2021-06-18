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В Ингушетии проходит акция «Читаем про Героев», посвященная Дню памяти и скорби

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В Ингушетии проходит республиканская акция, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны и 17-й годовщине гибели сотрудников органов внутренних дел, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, «Читаем про Героев», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Желающим стать участниками флешмоба, нужно снять видеоролик, в котором они читают стихотворение либо прозу, посвященные ветеранам ВОВ или погибшим в ночь с 21 на 22 июня 2004 года милиционерам, и выложить на своей странице в «Инстаграм» с хештегами #деньпамятиискорби, #читаемпроГероев.

Во флешмобе, который продлится до Дня памяти и скорби, 22 июня включительно, могут принять участие жители региона любых возрастов.

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