В Ингушетии проходит аттестация руководителей учреждений культуры

0

В Министерстве культуры Ингушетии стартовала плановая аттестация руководителей подведомственных организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие проходит под руководством министра Залины Льяновой в два этапа с целью определения соответствия квалификации руководителей занимаемым должностям, а также оценить их профессиональные, деловые и личностные качества.

Комиссия рассмотрела итоги аттестации восьми руководителей подведомственных учреждений культуры. Проверялось знание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность возглавляемого ими учреждения. Директорам задавали и дополнительные вопросы, позволяющие выявить управленческие и психологические качества аттестуемого, а также уровень коммуникативной культуры.

Особое внимание комиссии было уделено вопросам безопасности учреждений культуры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Директор НБ Ингушетии принимает участие в ежегодном совещании руководителей библиотек России
«Партийный десант» побывал на площадке строительства новой школы в городе Назрани Ингушетии
Власти Ингушетии увеличат количество мест в Доме ветеранов с 80 до 130
Ингушетия в лидерах среди регионов России по догазификации
В четырех отдалённый селах Ингушетии построят и отремонтируют ДК
В мэрии Магаса Ингушетии обсудили вопросы организации осеннего призыва
Прокуратура Ингушетии добилась блокировки шести сайтов с пропагандой насилия над животными
25 млн руб. выделил Глава Ингушетии из резервного фонда для приобретения жилья детям-сиротам
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии принимает участие в конференции по защите прав молодежи
В День правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии откроют «горячую линию»
В селе Сагопши Ингушетии единороссы проверили организацию горячего питания для школьников

Главное

Яндекс.Метрика

 