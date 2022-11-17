В Ингушетии проходит аттестация руководителей учреждений культуры
В Министерстве культуры Ингушетии стартовала плановая аттестация руководителей подведомственных организаций, сообщила пресс-служба ведомства.
Мероприятие проходит под руководством министра Залины Льяновой в два этапа с целью определения соответствия квалификации руководителей занимаемым должностям, а также оценить их профессиональные, деловые и личностные качества.
Комиссия рассмотрела итоги аттестации восьми руководителей подведомственных учреждений культуры. Проверялось знание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность возглавляемого ими учреждения. Директорам задавали и дополнительные вопросы, позволяющие выявить управленческие и психологические качества аттестуемого, а также уровень коммуникативной культуры.
Особое внимание комиссии было уделено вопросам безопасности учреждений культуры.