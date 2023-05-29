В Ингушетии проходит ЕГЭ по русскому языку

По информации Минобрнауки региона, в республике на сдачу этого предмета заявлено 2463 участника. Для проведения ЕГЭ организовано 10 пунктов проведения экзаменов. Отмечается, что русский язык и математика — два обязательных предмета, которые необходимо сдать, чтобы получить аттестат зрелости.

Своим мнением о важности сдачи единого государственного экзамена поделились выпускники текущего года.

«ЕГЭ — это хорошая форма одновременно итоговой аттестации и вступительных экзаменов в вузы. Этот механизм имеет много преимуществ — большой выбор вузов, понятная процедура подготовки и объективность оценивания», — отметил выпускник Муслим Аушев.

Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов контролируют представители Минобрнауки Ингушетии и члены государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ-2023 пройдет в этом году с 26 мая по 1 июля. Следующим экзаменом для выпускников станет математика, он состоится в четверг, 1 июня.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.