Профилактика наркомании

В Ингушетии проходит II этап антинаркотической акции

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До 27 октября текущего года в республике проходит II этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В пресс-службе МВД по региону напомнили, что мероприятие проводится совместно с Минздравом и Минобразования для вовлечения жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

О местах сбыта наркотических средств и притонах граждан просят сообщать по «телефону доверия» полиции 8 (8734) 55-04-99.

Также можно позвонить в дежурную часть по следующим телефонным номерам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.

Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов мобильной связи).

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