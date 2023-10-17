В Ингушетии проходит II этап антинаркотической акции

В пресс-службе МВД по региону напомнили, что мероприятие проводится совместно с Минздравом и Минобразования для вовлечения жителей к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

О местах сбыта наркотических средств и притонах граждан просят сообщать по «телефону доверия» полиции 8 (8734) 55-04-99.

Также можно позвонить в дежурную часть по следующим телефонным номерам: 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54, 55-01-28.

Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов мобильной связи).