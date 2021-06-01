В Ингушетии проходит месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ

В рамках месячника библиотека имени Джемалдина Яндиева проведет акции «Мы против наркотиков, мы за здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью». Также библиотекари будут распространять информационные буклеты с советами для родителей.

С 1 по 30 июня в библиотеке будет работать книжная информационно-просветительская выставка «Смертельное увлечение». А 21 июня в 11:00 состоится показ документального фильма «Своими глазами».

«Задачи месячника заключаются в информировании населения о проблемах наркомании, о негативных последствиях злоупотребления наркотическими веществами, как медицинских и социальных, так и экономических, сформировать негативное отношение к психоактивным веществам, предупредить об ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств, а также пропагандировать здоровый образ жизни», — отметили в библиотеке.