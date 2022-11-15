В Ингушетии проходит международная научно-практическая конференция к 30-летию республики

Как ранее рассказал нашему изданию руководитель Государственной архивной службы республики, зампредседателя оргкомитета конференции Магомет Картоев, в ходе форума исследователи рассмотрят актуальные проблемы гуманитарных наук России и Северного Кавказа, в том числе и Ингушетии.

По его словам, в конференции примут участие более 80 человек, в том числе — представители института востоковедения, института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Ассамблеи народов России, Санкт-Петербургского государственного университета.

В данное время проходит пленарное заседание конференции, где будут зачитаны шесть научных докладов. Из них пять — от гостей. С 14 часов 30 минут, после перерыва, начнется работа по секциям.