Конференция

В Ингушетии проходит международная научно-практическая конференция к 30-летию республики

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В Ингушском НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялось открытие Международной научно-практической конференции «30 лет Республике Ингушетия: исторические вехи и перспективы развития». В мероприятии приняли участие председатель правительства региона Владимир Сластенин, вице-премьер Эсет Бокова, гости республики, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия».

Как ранее рассказал нашему изданию руководитель Государственной архивной службы республики, зампредседателя оргкомитета конференции Магомет Картоев, в ходе форума исследователи рассмотрят актуальные проблемы гуманитарных наук России и Северного Кавказа, в том числе и Ингушетии.

По его словам, в конференции примут участие более 80 человек, в том числе — представители института востоковедения, института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Ассамблеи народов России, Санкт-Петербургского государственного университета.

В данное время проходит пленарное заседание конференции, где будут зачитаны шесть научных докладов. Из них пять — от гостей. С 14 часов 30 минут, после перерыва, начнется работа по секциям.

 

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