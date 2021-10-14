В Ингушетии проходит международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»

Первый концерт фестиваля прошел в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт. В нем приняли участие исполнители этно-музыки из разных регионов России. Среди участников — солисты и творческие коллективы, представляющие весь Северный Кавказ, а также Калмыкию, Башкортостан, Саха (Якутию) и Хакасию.

Приветствуя участников и зрителей, руководитель ДК Тамара Чаниева подчеркнула, что фестиваль взял очень правильное и своевременное направление, поскольку вся мировая культура стоит на фундаменте духовного переосмысления именно энергетики истоков народа, всего подлинного, родного.

«В этой связи нынешний фестиваль можно считать своеобразным возрожденческим явлением для этнической музыки, диалогом культур», — отметила она.

Зал тепло приветствовал гостей, сопровождая каждый выход громкими аплодисментами. С интересом был прослушан мастер-класс от артиста из Башкирии, который рассказал, как изготавливается национальный инструмент — бамбуковая флейта курай, и продемонстрировал игру на ней.

После концерта в фойе состоялся ловзар, где зрители воспользовались возможностью станцевать лезгинку с артистами и гостями республики.

Участники фестиваля дадут ряд концертов и мастер-классов в Ингушетии. После чего в Магасе на площади Алания 16 октября в 16:00 состоится большой гала-концерт. А 17 октября в Центре культурного развития Магаса состоится пресс-конференция с участием руководства Министерства культуры Ингушетии и руководителей творческих делегаций из регионов РФ.