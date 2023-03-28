В Ингушетии проходит Неделя детской книги

В рамках этого события в Национальной библиотеке состоялась встреча юных читателей с поэтессой Заретой Ахильговой. Член Союза писателей России рассказала школьникам о своем творчестве, ответила на их вопросы и подарила самым активным участникам мероприятия свою книгу «Дошо зама», написанную для детей на родном языке.

Также в рамках мероприятия чествовали победителей Всероссийской олимпиады «Символы России» А. Кокурхаева и Э. Героеву. Им вручили дипломы, подарочные сертификаты от крупнейшей в России электронной библиотеки «ЛитРесс» и книги ингушских авторов.

Все участники мероприятия получили дарственные читательские билеты.

Напомним, Неделя детской книги проходит с 25 марта по 2 апреля.