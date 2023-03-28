В Ингушетии проходит Неделя детской книги

0

Неделя детской книги стартовала в Ингушетии, сообщил нашему изданию представитель регионального Минкультуры.

В рамках этого события в Национальной библиотеке состоялась встреча юных читателей с поэтессой Заретой Ахильговой. Член Союза писателей России рассказала школьникам о своем творчестве, ответила на их вопросы и подарила самым активным участникам мероприятия свою книгу «Дошо зама», написанную для детей на родном языке.

Также в рамках мероприятия чествовали победителей Всероссийской олимпиады «Символы России» А. Кокурхаева и Э. Героеву. Им вручили дипломы, подарочные сертификаты от крупнейшей в России электронной библиотеки «ЛитРесс» и книги ингушских авторов.

Все участники мероприятия получили дарственные читательские билеты.

Напомним, Неделя детской книги проходит с 25 марта по 2 апреля.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии возглавит делегацию региона на первой Кавказской инвестиционной выставке
Бойцам в зоне СВО из Ингушетии направят в месяц Рамадан очередной гуманитарный груз
Около 51 млн рублей будет направлено на поддержку начинающих фермеров в Ингушетии
Ингушетия присоединится к антинаркотической акции «Дети России-2023»
Глава Ингушетии поздравил жителей КБР с Днем возрождения балкарского народа
Власти столицы Ингушетии оперативно отреагировали на обращение активистов ОНФ
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев оказал помощь незрячему хафизу Ибрагиму Балаеву
В Ингушетии прошел конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
Ингушский спортсмен Магомед Евлоев примет участие в чемпионате Азии по борьбе
Тренинг на тему здорового образа жизни прошел в столице Ингушетии
Юный ингушский спортсмен Рахим Хамхоев занял первое место на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Главное

Яндекс.Метрика

 