В Ингушетии проходит неделя профилактики употребления наркотических средств

Как отметили в Минздраве региона, в республике на конец 2022 года всего на наркологическом учете состоят 1672 человека, из них на диспансерном учете (как зависимые от наркотических средств) — 243, на профилактическом учете (как потребляющие наркотические средства от случая к случаю) — 1429.

«Наркозависимый человек не только проблема для семьи, но и для целого общества. Именно поэтому медицинское сообщество обеспокоено этой непростой ситуацией и призывает каждого гражданина вести здоровый образ жизни и сделать правильный жизненный выбор», — подчеркнули в ведомстве здравоохранения.

Напомним, Генассамблея ООН в 1987 г. провозгласила 1 марта Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели — мирового сообщества, свободного от наркомании.